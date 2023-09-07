В Соцфонде рассказали, как мобилизованным вернуться на работу

О сущности обеспечения трудовых прав мобилизованных сотрудников рассказали в Отделении Социального фонда России по Республике Коми. Граждане, завершившие службу по мобилизации, должны восстановить трудовой контракт с работодателем в течение трех дней после возвращения. Трудовой Кодекс РФ устанавливает особенности оформления трудовых отношений с мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками. Согласно этим правилам:
Действие контракта возобновляется в день возвращения гражданина на работу, об этом он должен уведомить руководство за три рабочих дня. Это необходимо также для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам, сообщает ИА Комиинформ.
Если гражданин не возобновит трудовые отношения с работодателем к моменту временной нетрудоспособности, его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как он утратит право на страховое обеспечение. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь обратиться в региональный контакт-центр Отделения Социального фонда России по Республике Коми по номеру 8-800-200-07-66 (звонок бесплатный).
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