В Соцфонде рассказали, как мобилизованным вернуться на работу

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

О сущности обеспечения трудовых прав мобилизованных сотрудников рассказали в Отделении Социального фонда России по Республике Коми. Граждане, завершившие службу по мобилизации, должны восстановить трудовой контракт с работодателем в течение трех дней после возвращения. Трудовой Кодекс РФ устанавливает особенности оформления трудовых отношений с мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками. Согласно этим правилам:

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Во время службы в Вооруженных силах России сохраняется место работы, но действие трудового контракта (а, следовательно, и обязанности сторон) временно приостанавливается.

Пока сотрудник находится на службе, работодатель имеет право найти временного заместителя и заключить с ним срочный контракт.

Работодатели не имеют права односторонне расторгнуть контракт с мобилизованными гражданами, это разрешено только в случае ликвидации организации, закрытия ИП или истечения срока действия срочного трудового контракта.

Действие контракта возобновляется в день возвращения гражданина на работу, об этом он должен уведомить руководство за три рабочих дня. Это необходимо также для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам, сообщает ИА Комиинформ.

Если гражданин не возобновит трудовые отношения с работодателем к моменту временной нетрудоспособности, его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как он утратит право на страховое обеспечение. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь обратиться в региональный контакт-центр Отделения Социального фонда России по Республике Коми по номеру 8-800-200-07-66 (звонок бесплатный).

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Мобилизованные граждане смогут вернуться на прежнюю работу, после окончания военной службы