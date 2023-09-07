В России на вредной еде могут ввести предупреждающую маркировку

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Кабинет Министров России рассматривает вопрос о введении маркировок на продуктах, считаемых вредными. Об этом сообщили "Известия".

Фото: openverse

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такие маркировки будут применяться к жирному мясу и колбасным изделиям (например, ветчине, бекону и сосискам), сладким газированным напиткам, энергетическим напиткам, продуктам с высоким содержанием трансжиров, сладостям и выпечке. В список также входят гамбургеры, картофель фри и жареное мясо на гриле.

Цель данной меры — обозначить продукты с повышенным содержанием калорий и вредных компонентов. Правительство РФ также рассматривает возможность включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний наряду с туберкулезом, ВИЧ, раком и сахарным диабетом.

Официальная статистика свидетельствует о наличии ожирения у 35-45 тысяч россиян, и более 40% взрослого населения страны страдают от лишнего веса, что часто вызывает проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.

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Вредная Еда