Ночные заморозки прогнозируются в нескольких регионах Сибири

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Температура воздуха ночью в регионах Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях и Алтайском крае опуститься ниже нуля, согласно данным региональных УГМС и ЦГМС.

Фото: Openverse

Согласно информации, размещенной на сайте регионального ЦГМС, с 8 по 12 сентября в Томской области ночью при ясной погоде прогнозируются заморозки от 0 до -2 градусов.

По данным Иркутского УГМС, с 8 по 10 сентября температура воздуха ночью в этом регионе может опуститься до -7 градусов. В Алтайском крае до 10 сентября также ожидаются заморозки на почве до -2 градусов. Заморозки от 0 до -2 градусов также прогнозируются в Новосибирской области, где на этой неделе произошла гроза с градом, вызвавшая наводнение дорог и обрыв ЛЭП.

В Омской области ночные заморозки в приземном слое достигнут до -5 градусов, по информации Обь-Иртышского УГМС. Эти холода будут сохраняться по крайней мере до 10 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, раннее похолодание привело к увеличению случаев пожаров из-за ненадлежащего использования электронагревательных приборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний выросло более чем в три раза и достигло 35 случаев.

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