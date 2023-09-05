Пара самых редких гиен поселилась в Московском зоопарке

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Впервые в своей истории Московский зоопарк пригласил бурых (прибрежных) гиен на свою постоянную экспозицию. Самец и самка этого редкого вида из семейства гиеновых прибыли в зоопарк, что ознаменовало значительное пополнение. Эти животные занесены в Международную Красную книгу, и, по оценкам зоологов, в мире осталось от 4000 до 10 000 взрослых особей.

Фото: openverse

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, отметила, что вновь прибывшая пара предназначена для размножения. Однако в условиях зоопарка бурые гиены редко размножаются. Тем не менее, зоопарк надеется лучше изучить этот вид и внести свой вклад в его усилия по сохранению.

Бурых гиен перевезли в Москву из Краснодарского зоопарка, и они постепенно приспосабливаются к своему новому дому. Сотрудники зоопарка подготовили для них просторный вольер, ранее занятый гривастыми волчатами, которых перевезли в Чехию и Францию. Вольер для гиен был разделён на две части, чтобы при необходимости разделить животных, и включает в себя участки с травой и другой растительностью, а также деревянные домики для отдыха. Кроме того, были приняты меры безопасности для защиты посетителей зоопарка.

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Бурые гиены поселились в Московском зоопарке