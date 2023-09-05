В Ростове-на-Дону пробки достигли девяти баллов из-за проливных дождей

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Из информации, предоставленной "Яндекс.Пробками", следует, что дорожное движение в Ростове-на-Дону на данный момент оценивается на девять баллов. Эта высокая оценка обусловлена медленным передвижением автотранспорта по улицам города, особенно усугубленным сильным дождем.

Фото: Openverse

По данным на 09:00 по московскому времени, движение на дорогах города столкнулось с трудностями практически повсеместно. Самая сложная ситуация наблюдается на улицах Оганова, Вавилова, Дачной, Малиновского, а также на проспектах Нагибина и Стачки. Кроме того, движение в центре города практически полностью парализовано.

Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что из-за сильного ливня частично перекрыта крупнейшая городская магистраль — улица Малиновского, которая стала подтопленной во время дождя.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области объявила штормовое предупреждение из-за ливней, сопровождающихся грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. Госавтоинспекция региона призвала водителей к особой осторожности на дороге: соблюдать оптимальную скорость движения, учитывая текущие погодные условия, держать безопасное расстояние и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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Ростов-на-Дону затопило из-за сильного ливня