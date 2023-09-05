Предложение о развитии петербургского района Полюстрово отклонено

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Предложения о развитии района Полюстрово, включая постройку технопарка и социальной инфраструктуры, были отклонены городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фото: openverse.org

Комиссия, занимающаяся изменениями в генплане Петербурга, не выразила поддержку инициативе по строительству технопарка и жилого комплекса в данном районе, сообщает "Агентство Бизнес Новостей". В соответствии с протоколом заседания комиссии, участки земли на Литовской улице и Полюстровском проспекте общей площадью 6,57 га были предложены для возможной застройки.

Для этого потребовалось бы изменить статус этих земельных участков на коммерческую застройку, однако комиссия решила оставить их в категории промышленных зон.

Кроме того, комиссия по генплану приостановила дальнейшее развитие района Шушары, связанное с деятельностью компании "Дальпитерстроем".

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