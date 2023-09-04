Депутаты Госдумы готовят закон о уголовной ответственности для самокатчиков

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В России законодатели планируют ввести уголовную ответственность для пользователей электросамокатов. Соответствующий законопроект находится в наличии у издания "Известия".

Фото: search Creative Commons

Последнее время наблюдается внушительный рост продаж индивидуальных средств передвижения, однако вместе с этим стремительно возрастает количество аварий. В прошлом году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 40%, а в текущем году — на целых 181,9%. При этом 12 человек погибли, а более тысячи получили ранения в этих инцидентах.

На данный момент единственным способом контроля за водителями электросамокатов являются видеокамеры наблюдения, и введение государственных номеров для самокатов представляется неотложной мерой для выявления виновных лиц в авариях.

Помимо этого, депутаты также выдвигают требование проведения обязательного технического осмотра и сдачи экзамена на знание Правил дорожного движения (ПДД) для владельцев электросамокатов.

Ранее сенатор Елена Афанасьева высказала идею полного запрета электросамокатов. По мнению этой парламентария, такое решение спасет здоровье и жизни многих людей и "предотвратит негодяев от попадания в тюрьму".

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