Прогулка в экстравагантном наряде закончилась для жителя приморского села протоколом за “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений”.
Мужчина в Приморье решил прогуляться в платье и парике и поплатился за это.
По информации регионального МВД, о мужчине в вызывающем виде сообщили в правоохранительные органы жители села Варфоломеевка.
Полицейские установили личность гражданина, вульгарный наряд которого вызвал возмущение односельчан.
"Им оказался 49-летний местный житель”, — гласит сообщение ведомства.
Житель Приморья "признал свою вину и раскаялся в содеянном". Ему грозит административное наказание за пропаганду ЛГБТ.
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