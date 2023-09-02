Жителя Приморья обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за вульгарной одежды

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Прогулка в экстравагантном наряде закончилась для жителя приморского села протоколом за “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений”.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Мужчина в Приморье решил прогуляться в платье и парике и поплатился за это.

По информации регионального МВД, о мужчине в вызывающем виде сообщили в правоохранительные органы жители села Варфоломеевка.

Полицейские установили личность гражданина, вульгарный наряд которого вызвал возмущение односельчан.

"Им оказался 49-летний местный житель”, — гласит сообщение ведомства.

Житель Приморья "признал свою вину и раскаялся в содеянном". Ему грозит административное наказание за пропаганду ЛГБТ.

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