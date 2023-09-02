Марков высказался о "страшилках и обзывалках" Медведева

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков предположил, что Дмитрий Медведев своими резкими высказываниями в адрес Запада пытается достучаться до архетипического сознания народа РФ.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Марков прокомментировал пост Медведева, в котором он употребил такие выражения, как "чумные блохи" и "сумчатые животные".

"У нас так обзывались в младших классах школы", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт выдвинул версию о том, что Дмитрий Медведев таким образом передразнивает западную дипоматию.

"Или сказать, что Медведев обращается к архетипическим структурам сознания народа России, которое проявляется как раз в детских страшилках и обзывалках?" — задался вопросом Марков.

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