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Марков высказался о "страшилках и обзывалках" Медведева

0:47
Общество

Политолог Сергей Марков предположил, что Дмитрий Медведев своими резкими высказываниями в адрес Запада пытается достучаться до архетипического сознания народа РФ.

Марков высказался о "страшилках и обзывалках" Медведева
Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Марков прокомментировал пост Медведева, в котором он употребил такие выражения, как "чумные блохи" и "сумчатые животные".

"У нас так обзывались в младших классах школы", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт выдвинул версию о том, что Дмитрий Медведев таким образом передразнивает западную дипоматию.

"Или сказать, что Медведев обращается к архетипическим структурам сознания народа России, которое проявляется как раз в детских страшилках и обзывалках?" — задался вопросом Марков.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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