Политолог Сергей Марков предположил, что Дмитрий Медведев своими резкими высказываниями в адрес Запада пытается достучаться до архетипического сознания народа РФ.
Марков прокомментировал пост Медведева, в котором он употребил такие выражения, как "чумные блохи" и "сумчатые животные".
"У нас так обзывались в младших классах школы", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт выдвинул версию о том, что Дмитрий Медведев таким образом передразнивает западную дипоматию.
"Или сказать, что Медведев обращается к архетипическим структурам сознания народа России, которое проявляется как раз в детских страшилках и обзывалках?" — задался вопросом Марков.
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