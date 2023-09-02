Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что россиянам не следует надеяться на улучшение отношений с Западом. Он также подчеркнул, что Украина открыто выступает против России, при этом многие зарубежные страны поддерживают Киев.
"[Украину] поддерживают почти все начальники западных стран. <…> И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грёзам, как мы когда-нибудь помиримся", — написал Медведев в своём telegram-канале.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России сообщал, что апокалипсис в мире всё ближе. Эти слова были сказаны в ответ на заявления Украины о предполагаемых согласованных на Западе действиях, включая удары по Крыму.
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