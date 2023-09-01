Минэнерго разрабатывает меры для обеспечения России моторными топливами

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство энергетики России (Минэнерго) разработало планы по обеспечению субъектов страны моторными топливами. Эти меры включают в себя удовлетворение внутреннего спроса на моторное топливо, включая биржевые торги, а также переориентацию поставок с экспорта на внутренний рынок.

Фото: openverse

Минэнерго также рекомендует минимизировать отгрузки на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Эти меры предпринимаются в ответ на растущий дефицит топлива на АЗС в регионах России, где некоторые виды топлива начали исчезать.

Минсельхоз также обратился в Минэнерго по вопросам роста цен на дизельное топливо и проблем с его поставками в аграрные регионы.

Кроме того, в Минэнерго увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов во время плановых ремонтов и разрабатывают предложения по ограничению экспорта нефтепродуктов для внутреннего рынка. Они также предлагают повысить приоритет поставок нефтеналивных грузов и нефтехимической продукции при транспортировке на юге и востоке страны.

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