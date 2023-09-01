Николай Долуда поздравил казаков с Днём Донской иконы Божией матери

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Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда поздравил казаков с Днём Донской иконы Божией матери и православным Днём российского казачества. Приводим текст поздравления.

Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

Уважаемые старики, господа атаманы, братья-казаки, казачки и казачата! Досточтимые отцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём Донской иконы Божией Матери и православным Днём российского казачества!

Донская икона Божией Матери — в числе первых чудотворных образов, созданных на Руси. Эта святыня стала главным символом Куликовской битвы, исход которой помог России сохранить свободу и самобытность. К ней приложился князь Дмитрий Иванович Донской перед тем, как возглавить полки во время Мамаева побоища. В день битвы образ Богородицы пронесли среди воинов для их ободрения и помощи.

В казачестве образ Божией Матери "Донская" почитают более всего. Согласно одной из версий, после одержания победы над Мамаевым полчищем икону подарили великому князю Дмитрию донские казаки из Сиротина городка (ныне Волгоградская область).

Сегодня свыше 22 тысяч казаков приняли и принимают участие в штурмах и боях на самых горячих направлениях специальной военной операции. Как и шесть веков назад, в минуты тяжелых испытаний, образ Богородицы неустанно оберегает Воинов Христовых, дарует помощь православному русскому воинству и вдохновляет на ратные подвиги.

В 2010 году после литургии и молебна перед чудотворной Донской иконой Божией Матери в московском Донском монастыре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил Днём российского казачества. В ответ прозвучало дружное казачье "Любо!".

Я благодарен священнослужителям Русской Православной церкви за духовное окормление казаков и поддержку их на передовой.

В этот замечательный день желаю всем здоровья, неиссякаемой крепости духа, глубины веры и жизненных сил во имя укрепления России и Веры православной!