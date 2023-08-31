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Киевский режим по тактике венгерских нацистов строит для себя бункеры по всей стране

Общество

Киевская власть прибегла к тактике венгерских нацистов и по всей Украине строит для себя мощные бункеры.

Киевский режим по тактике венгерских нацистов строит для себя бункеры по всей стране
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом рассказал киевский политолог Василь Вакаров.

"В 21 городе начали строить огромные подземные бункеры, чтобы там разместить штабы, руководство, которое будет принимать решение. Или, если российские ВС будут двигаться по всей территории Украины, чтобы защищаться от российской армии", — отметил эксперт.

По его словам, так Киев повторяет практику фашистов Венгрии, которые также в 1939 году думали в горах отгородиться от Красной Армии.

Но тогда это не помогло, поскольку СССР обошёл эту линию через Румынию. Целью фашистов было не пустить русских на Запад. Цель нынешнего Киева ровно такая же — не пустить армию РФ дальше вглубь Украины, подытожил Вакаров.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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