В Новой Зеландии выпустили на волю птиц такахе, ранее признанных вымершими

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Экологические защитники Новой Зеландии отмечают важное событие — 18 птиц такахе были выпущены на волю, несмотря на то что официально их считали вымершими еще в 1898 году, как сообщает британская газета The Guardian.

Фото: openverse

Самыми радостными после этого возвращения такахе стали члены племени Нгаи Таху, которые не видели этих птиц уже более столетия. В устных легендах их предков хранилась память о этих пернатых существах, которые когда-то обитали рядом с ними.

Такахе — это характерные представители оригинальной новозеландской фауны. Они являются крупными (достигают 50 сантиметров в высоту) нелетающими птицами, которые раньше обитали горные местности.

Следует отметить, что останки такахе были найдены в слоях, принадлежащих плейстоцену, периоду, завершившемуся около 12 тысяч лет назад.

Интересно, что исчезновение такахе с территории Новой Зеландии было обусловлено не столько природными факторами, сколько действием интродуцированных животных, привезенных сюда европейскими поселенцами. Кошки, хорьки и крысы не оставили шансов этим древним птицам, уничтожая их яйца и потомство.

Такахе были вновь обнаружены в небольшом количестве в конце 1940-х годов. С тех пор активисты занимались разведением и уходом за ними в условиях неволи, а затем были осуществлены усилия по их переселению в национальные заповедники с целью защиты от хищников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НАХОДКУ обнаруженную в Новой Зеландии ЗАСЕКРЕТИЛИ НА 80 ЛЕТ