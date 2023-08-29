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Бортник: "Слова о победе над РФ на Украине вызывают уже только усмешку"

1:11
Общество

Резкое завершение военных действий может привести к протестам, поэтому общество на Западе и Украине готовят к продолжению эскалации.

Бортник: "Слова о победе над РФ на Украине вызывают уже только усмешку"
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Но уже сегодня видна смена лозунгов от "войны до победного конца" — до "мира на условиях Украины".

Об этом сообщил политолог Руслан Бортник.

"Война закончится внезапно. Хотя выходить из неё будет очень тяжело, потому что для народа, который пролил много крови за это время, она уже начала приобретать другой, социальный характер", — в интервью пропагандисту Александру Шелесту сказал эксперт.

Но смена риторики на Западе и в Киеве — от риторики победы, к завершению войны на украинских условиях, и исключении из этой риторики каких-то дат, сегодня вызывают лишь усмешку, подчеркнул он.

По его словам, параллельно западные партнёры Украины готовят общественные мнения, что всё продолжится и в 2024 году. Генералы говорят о каком-то новом наступлении весной следущего года. Необходимо готовить экономику Украины, социальное сознание к новому периоду противостояния, подытожил Бортник.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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