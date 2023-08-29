Климкин: Украину не пригласят в НАТО при президенте Зеленском

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Украину не пригласят ни в НАТО, также не будет какой-то серьёзной поддержки по результатам предстоящего Вашингтонского саммита.

Фото: unmultimedia.org

Ориентироваться необходимо на "светлое будущее", заявил на пресс-конференции экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Я скептически отношусь к Вашингтонскому саммиту НАТО и его результатам, но оптимистично отношусь к будущему членству Украины. Вообще, я против того, чтобы привязываться к саммитам. Как раньше мы привязывались к Вильнюсскому саммиту, теперь думаем о Вашингтоне", — отметил бывший украинский министр.

Вашингтонский саммит — это не лучшая точка для Киева двигаться вперёд, поскольку эти бесконечные дискуссии про саммиты бесполезны, отметил Климкин.

Саммиты — это штука, где все фотографируются и разъезжаются, а принятие решений на них никаких не происходит. Экс-глава МИД подчеркнул, что пока у руля нынешнее руководство, никаких подвижек не будет.