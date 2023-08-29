Украине нужны будут десятки тысяч новых солдат, чтобы бросить их на Крым

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Киевскому режиму нужны будут десятки тысяч мобилизованных, чтобы бросить их атаковать Крым.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

От отметил, что 10-15 тысяч — это тот объём, который надо Киеву мобилизовать ежемесячно, чтобы покрыть потери.

"Что касается подготовки к военному освобождению Крыма, задают вопрос, когда же мы туда зайдем? Мы зайдем туда тогда, когда у нас будут силы и средства, чтобы с минимальными потерями это осуществить. А во-вторых, когда мы будем иметь стопроцентный выход на берег Азовского моря", — отметил эксперт.

Работы ещё много и не один десяток тысяч человек нужно призвать в ВСУ, мотивировать и создать новые подразделения, подчеркнул генерал ВСУ. А именно такое количество нужно в месяц, поскольку люди ранены, погибли и "не могут выполнять свои обязанности", подытожил Кривонос.

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