Киевскому режиму нужны будут десятки тысяч мобилизованных, чтобы бросить их атаковать Крым.
Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.
От отметил, что 10-15 тысяч — это тот объём, который надо Киеву мобилизовать ежемесячно, чтобы покрыть потери.
"Что касается подготовки к военному освобождению Крыма, задают вопрос, когда же мы туда зайдем? Мы зайдем туда тогда, когда у нас будут силы и средства, чтобы с минимальными потерями это осуществить. А во-вторых, когда мы будем иметь стопроцентный выход на берег Азовского моря", — отметил эксперт.
Работы ещё много и не один десяток тысяч человек нужно призвать в ВСУ, мотивировать и создать новые подразделения, подчеркнул генерал ВСУ. А именно такое количество нужно в месяц, поскольку люди ранены, погибли и "не могут выполнять свои обязанности", подытожил Кривонос.
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