Актриса Саша Бортич показала свою точную копию — очаровательного сына Александра: "Человек-принтер"

Звезда фильма "Холоп" Саша Бортич поделилась с поклонниками жизнерадостным семейным контентом.
Саша Бортич опубликовавла в своём "Инстаграме*" серию чёрно-белых снимков, на которых она дурачится с сыном Адександром. В июне мальчику исполнится четыре года.
Подписчики обратили внимание, что мальчик как две капли воды похож на маму.
"Человек-принтер";
"Всё больше похож на маму";
"Какие крутые вы", — писали фолловеры под постом актрисы.
Саша Бортич состоит в браке с бизнесменом Евгением Савельевым. 22 июня 2020 года у супругов родился сын, которого назвали Александром. 29-летняя актриса объясняла, что не собиралась так быстро становиться мамой, но обрадовалась появлению на свет ребёнка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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