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Актриса Саша Бортич показала свою точную копию — очаровательного сына Александра: "Человек-принтер"

Актриса Саша Бортич показала похожего на неё как две капли воды сына

1:00
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Холоп" Саша Бортич поделилась с поклонниками жизнерадостным семейным контентом.

Актриса Саша Бортич показала похожего на неё как две капли воды сына
Фото: https://www.instagram.com/bortich by Инстаграм Саши Бортич is licensed under public domain

Саша Бортич опубликовавла в своём "Инстаграме*" серию чёрно-белых снимков, на которых она дурачится с сыном Адександром. В июне мальчику исполнится четыре года.

Подписчики обратили внимание, что мальчик как две капли воды похож на маму.

"Человек-принтер";

"Всё больше похож на маму";

"Какие крутые вы", — писали фолловеры под постом актрисы.

Саша Бортич состоит в браке с бизнесменом Евгением Савельевым. 22 июня 2020 года у супругов родился сын, которого назвали Александром. 29-летняя актриса объясняла, что не собиралась так быстро становиться мамой, но обрадовалась появлению на свет ребёнка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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