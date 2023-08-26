Во Владивостоке ликвидирован пожар на электроподстанции

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Пожар, вспыхнувший на электроподстанции в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке, успешно потушен. В Управлении МЧС России по Приморскому краю подтвердили завершение работ по тушению пожара. Огонь охватил площадь примерно в 2 квадратных метра. Чтобы предотвратить любую возможность повторного возгорания, пожарные продолжают находиться на месте происшествия.

Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что около 200 жилых квартир и частных домов были отключены от электроснабжения из-за пожара. Однако эти пострадавшие потребители были временно перенаправлены на другую подстанцию, чтобы обеспечить удовлетворение их потребностей в электроэнергии. Кроме того, были предприняты усилия по перераспределению нагрузки оставшихся потребителей через сети, находящиеся в ведении Владивостокской электросетевой компании.

Инцидент произошел, когда в 16:59 по местному времени (09:59 по московскому времени) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о наличии задымления на электроподстанции, расположенной на улице Бестужева во Владивостоке. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия в течение пяти минут после поступления сообщения. Отключение электроэнергии в результате пожара затронуло 141 многоквартирный дом и 52 частных дома. Стоит отметить, что терминалы Владивостокского морского торгового порта расположены в той же близости, хотя в настоящее время нет информации о том, повлиял ли инцидент на работу порта.

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