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Лукашенко высказался о гибели Евгения Пригожина: Не могу представить, что это сделал Путин

0:47
Общество

Александр Лукашенко объяснил, почему к смерти Евгения Пригожина не может быть причастен Владимир Путин.

Лукашенко высказался о гибели Евгения Пригожина: Не могу представить, что это сделал Путин
Фото: "Встреча Армена Саркисяна и Александра Лукашенко 15 (30-10-2018)" by Пресс-служба Президента Армении is licensed under CC BY-SA 3.0.

Президент Белоруссии заявил, что не знает, кто стоит за смертью главы ЧВК "Вагнер".

Лукашенко признался, что не берётся быть адвокатом даже для собственного брата.

Белорусский лидер заверил, что знает Владимира Путина как расчётливого и спокойного человека.

"Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", — выразил своё мнение по поводу катастрофы с самолётом в Тверской области глава Белоруссии.

Ранее Владимир Путин прокомментировал крушение самолёта Евгения Пригожина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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