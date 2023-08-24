Российский президент Владимир Путин высказался по поводу авиакатастрофы в Тверской области, которая унесла жизнь главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Путин выразил искреннее соболезнование семьям всех, кто был на борту потерпевшего аварию самолёта, подчеркнув, что такие случаи — это всегда трагедия.
Президент отметил, что находившиеся на борту сотрудники ЧВК "Вагнер" внесли огромный вклад в борьбу в неонацистским режимом на Украине. Путин подчеркнул, что Россия об этом хорошо помнит и никогда не забудет.
Лидер РФ рассказал, что был знаком с Пригожиным давно, с начала 1990-х годов, отметив, что судьба у этого человека была непростая. Глава ЧВК "Вагнер" умел добиваться нужных результатов и для себя, и по просьбе властей, добавил Путин.
"Пригожин был талантливый человек, талантливый бизнесмен, с результатом работал не только у нас в стране, но и за границей, в частности, в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями. Он вчера только вернулся из Африки", — сказал президент.
Путин добавил, что СК РФ начал предварительное расследование, которое будет проведено в полном объёме и доведено до конца. Осталось дождаться, что скажут следователи в ближайшее время, добавил президент.
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Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.