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Путин высказался о катастрофе с самолетом Пригожина

1:27
Мир

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу авиакатастрофы в Тверской области, которая унесла жизнь главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Путин высказался о катастрофе с самолетом Пригожина
Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Путин выразил искреннее соболезнование семьям всех, кто был на борту потерпевшего аварию самолёта, подчеркнув, что такие случаи — это всегда трагедия.

Президент отметил, что находившиеся на борту сотрудники ЧВК "Вагнер" внесли огромный вклад в борьбу в неонацистским режимом на Украине. Путин подчеркнул, что Россия об этом хорошо помнит и никогда не забудет.

Лидер РФ рассказал, что был знаком с Пригожиным давно, с начала 1990-х годов, отметив, что судьба у этого человека была непростая. Глава ЧВК "Вагнер" умел добиваться нужных результатов и для себя, и по просьбе властей, добавил Путин.

"Пригожин был талантливый человек, талантливый бизнесмен, с результатом работал не только у нас в стране, но и за границей, в частности, в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями. Он вчера только вернулся из Африки", — сказал президент.

Путин добавил, что СК РФ начал предварительное расследование, которое будет проведено в полном объёме и доведено до конца. Осталось дождаться, что скажут следователи в ближайшее время, добавил президент.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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