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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

2:32
Общество

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 14 по 20 августа, уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на 0,5 процентов за последнюю неделю и составил 77,2%. Эти данные были опубликованы в пятницу, сообщает ТАСС.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%
Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

В исследовании отмечается:

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса (плюс 0,5 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,7 п. п. и составляет 73,3%".

Деятельность правительства РФ одобряют 48,9% опрошенных (плюс 0,5 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 50,4% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,5% опрошенных (плюс 0,4 п. п.).

Респонденты также высказали свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,4% (минус 2,3 п. п.), лидеру "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову — 27,4% (минус 2,9 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 15,3% (минус 1,8 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 6,3% (минус 1,2 п. п.). Уровень поддержки "Единой России" составил 37,1% (минус 0,6 п. п.), КПРФ — 10,2% (без изменений), ЛДПР — 9,7% (плюс 0,7 п. п.), "Справедливой России — За правду" — 4,9% (минус 0,1 п. п.), "Новых людей" — 4,7% (плюс 0,2 п. п.).

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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