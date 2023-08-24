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Названо количество пропавшего багажа, который теряют авиакомпании

1:19
Общество

Миллионы багажных единиц теряются каждый год. Особенно впечатляющие цифры стали известны в прошлом году, когда авиаперевозки находились в кризисе. Десятки миллионов потерянных или поврежденных чемоданов — таков результат.

Названо количество пропавшего багажа, который теряют авиакомпании
Фото: Tam G Wan, CC BY-SA 3.0

Специалисты также выявили список авиакомпаний, которые чаще всего сталкиваются с потерей багажа. Прошлый год оказался рекордным: 26,3 миллиона багажных единиц исчезли по всему миру. Эти данные включают в себя не только утерянные чемоданы, но и поврежденные в процессе перевозки. Ситуация была осложнена авиакризисом, который охватил все аэропорты "цивилизованного мира".

"Количество утерянного багажа в 2022 году стало рекордом за последние 10 лет. Восемь из тысячи чемоданов оказались потеряными", — подчеркнули аналитики ассоциации.

Что касается авиакомпаний, которые чаще всего сталкиваются с проблемами утери багажа, то в период с 2018 по 2022 год наиболее заметные в этом списке:

  • Ryanair (Ирландия),
  • British Airways (Великобритания),
  • easyJet (Великобритания),
  • Wizz Air (Венгрия),
  • Norwegian.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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