Названо количество пропавшего багажа, который теряют авиакомпании

Миллионы багажных единиц теряются каждый год. Особенно впечатляющие цифры стали известны в прошлом году, когда авиаперевозки находились в кризисе. Десятки миллионов потерянных или поврежденных чемоданов — таков результат.
Специалисты также выявили список авиакомпаний, которые чаще всего сталкиваются с потерей багажа. Прошлый год оказался рекордным: 26,3 миллиона багажных единиц исчезли по всему миру. Эти данные включают в себя не только утерянные чемоданы, но и поврежденные в процессе перевозки. Ситуация была осложнена авиакризисом, который охватил все аэропорты "цивилизованного мира".
"Количество утерянного багажа в 2022 году стало рекордом за последние 10 лет. Восемь из тысячи чемоданов оказались потеряными", — подчеркнули аналитики ассоциации.
Что касается авиакомпаний, которые чаще всего сталкиваются с проблемами утери багажа, то в период с 2018 по 2022 год наиболее заметные в этом списке:
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