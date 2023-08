Your browser does not support the audio element.

Согласно информации Рыбного союза, производство красной икры в России, по прогнозам, увеличится в этом году в 2,3 раза по сравнению с показателями 2022 года. Объём производства лососевой икры к концу 2023 года может достичь 23 000 тонн, вернувшись к уровням, наблюдавшимся в 2021 году.

Фото: "Preparing Breakfast with bread, butter and red caviar" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.