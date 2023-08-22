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Рыбный союз спрогнозировал рост производства красной икры в РФ

1:05
Общество

Согласно информации Рыбного союза, производство красной икры в России, по прогнозам, увеличится в этом году в 2,3 раза по сравнению с показателями 2022 года. Объём производства лососевой икры к концу 2023 года может достичь 23 000 тонн, вернувшись к уровням, наблюдавшимся в 2021 году.

Рыбный союз спрогнозировал рост производства красной икры в РФ
Фото: "Preparing Breakfast with bread, butter and red caviar" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Оценка основана на потенциальном улове тихоокеанского лосося, который служит основным источником сырья для производства красной икры. К середине августа на Дальнем Востоке было добыто около 530 000 тонн лососевых пород.

Стоит отметить, что в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года была внедрена экспериментальная программа маркировки икры. Эта инициатива, возглавляемая Росрыболовством (Федеральным агентством по рыболовству), направлена на борьбу с незаконной торговлей.

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Прогноз лососевой путины 2023 года, динамика цены красной икры и рыбных консервов, логистика сырья.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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