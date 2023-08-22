Согласно информации Рыбного союза, производство красной икры в России, по прогнозам, увеличится в этом году в 2,3 раза по сравнению с показателями 2022 года. Объём производства лососевой икры к концу 2023 года может достичь 23 000 тонн, вернувшись к уровням, наблюдавшимся в 2021 году.
Оценка основана на потенциальном улове тихоокеанского лосося, который служит основным источником сырья для производства красной икры. К середине августа на Дальнем Востоке было добыто около 530 000 тонн лососевых пород.
Стоит отметить, что в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года была внедрена экспериментальная программа маркировки икры. Эта инициатива, возглавляемая Росрыболовством (Федеральным агентством по рыболовству), направлена на борьбу с незаконной торговлей.
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