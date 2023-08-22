Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 16,1% в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 16,1%, а количество госпитализаций увеличилось на 3,1%. Эти данные были представлены журналистам во вторник федеральным оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Фото: CC BY 2.0

Прирост числа госпитализаций был замечен в 28 регионах России, а заболеваемость увеличилась в 46 регионах.

Согласно отчету штаба, за неделю выздоровели 2 769 человек, что на 5,6% меньше, чем на предыдущей неделе. В течение этого периода умерло 34 человека.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировано 22 986 528 случаев заражения, 22 439 760 случаев выздоровления и 399 972 смерти.

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