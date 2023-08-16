Городская администрация Оренбурга планирует создать входную группу с интегрированным туалетом в городском лесопарке "Берёзки" за сумму в 48 миллионов рублей. Согласно информации, опубликованной на сайте Госзакупок, администрация выделяет указанную сумму на разработку и установку входной группы в парке. Об этом сообщает 56orb.ru.
Новая входная группа будет включать в себя не только ворота, открывающие путь внутрь парка, но и туалетное помещение, а также зону для проката. Здание будет разделено на две комнаты одинаковой площади:
Согласно планам, нет разделения на мужской и женский туалет, всего будет установлено два унитаза — один для инвалидов и один для посетителей обоих полов. Вероятно, посещение туалетов будет платным, так как предусмотрена установка терминалов для оплаты санузлов наличными, монетами и банковскими картами. Терминалы также будут контролировать время, проведенное в туалетных кабинках.
Внутри здания будет предусмотрено отопление электрическим котлом, а также теплая вода в трех умывальниках. Для канализации не будет прокладываться сеть в лесопарке, вместо этого будет использоваться септик — система для сбора сточных вод, которая регулярно будет обслуживаться.
Строительство всей входной группы, выполненной на бетонном фундаменте и имеющей металлический несущий каркас, будет отделано алюминиевыми панелями с имитацией текстуры дерева, планируется завершить к 30 ноября текущего года. Завершающий этап работ будет проводить муниципальное казённое учреждение "Комсервис".
Следует отметить, что на всей огромной территории "Берёзок" сейчас существует лишь один общественный туалет, который находится в зоне между северной проездом и Проспектом Победы. Однако данный туалет не всегда работает, что означает, что посетителям парка может не хватать мест для удовлетворения своих потребностей.
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