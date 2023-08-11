В Госдуме высказались по поводу повышения стоимости обучения в вузах РФ

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На данном этапе вмешательство государства в ситуацию с повышением цен на высшее образование на 12% не является целесообразным. Такое мнение выразил в ходе опроса первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мажуга отметил, что в период пандемии коронавируса государство уже оказывало влияние на ситуацию с ростом цен на обучение в вузах. Теперь, по его мнению, текущий рост цен не является критичным и требующим государственного вмешательства.

"Мы в течение нескольких лет имели ограничения относительно роста цен на высшее образование, и вузы в последние три года поднимали стоимость обучения лишь с учётом инфляции, что прописано в договорах. Считаю, что текущие 10-12 процентов — это всего лишь небольшая компенсация", — пояснил он. "Сегодня у нас значительно увеличивается количество бюджетных мест. Поэтому абитуриенты имеют возможность поступить на бюджетное обучение. 70% выпускников школ получают бюджетные места. Те направления, которые приоритетны для государства, полностью обеспечены бюджетными местами. Ситуация с контрактным обучением свойственна, скорее, гуманитарной сфере", — подчеркнул Александр Мажуга.

Кирьянов поддержал позицию своего коллеги. По его мнению, обучение на контрактной основе является необходимой финансовой поддержкой для высших учебных заведений.

"Не думаю, что сейчас нужно принимать какие-либо меры для сдерживания роста цен на обучение со стороны государства. Государство формирует свой заказ через бесплатное обучение, и сегодня моделирование обучения учитывает потребности народного хозяйства. Что касается тех, кто выбирает платную форму обучения, это помогает вузам оставаться на соответствующем уровне, и эти внебюджетные источники финансирования не должны каким-либо образом ограничиваться, если это необходимо в экономической ситуации", — заявил парламентарий, объясняя, что рост цен на высшее образование обусловлен инфляцией. "Этот вопрос должен регулироваться рыночными механизмами. Не думаю, что фиксация 12% повышения стоимости обучения приведет к уменьшению числа студентов на контрактной основе. Люди, принявшие решение учиться, будут готовы учиться даже за повышенную стоимость", — поддержал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике.

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