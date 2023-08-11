В Дагестане возобновили строительство мусорного полигона возле бархана Сарыкум

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Строительство полигона ТБО в Кумторкалинском районе Дагестана возобновилось после получения необходимой экологической документации, говорится в сообщении Минприроды региона, передает ТАСС.

"Получено заключение государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство трех полигонов ТБО в республике, в том числе в Кумторкалинском районе. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы установила, что вся представленная документация соответствует требованиям российского законодательства в области охраны окружающей среды. Строительство объекта возобновлено", — говорится в сообщении.

Еще два полигона планируется построить в Хасавюртовском и Дербентском районах. Генеральным подрядчиком по этим объектам является ООО "Республиканский экологический оператор".

Строительство было остановлено по требованию Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры в связи с отсутствием необходимой документации.

Ранее местные жители разместили в Интернете видеоролик с требованием прекратить строительство полигона. Они ссылались на то, что выбранное место находится всего в 8 км от крупнейшей в Европе песчаной дюны Сарыкум, где обитают редкие виды животных.

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«Люди не мусор». Тысячи людей в Дагестане протестуют против строительства мусорного полигона