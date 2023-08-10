Министерство сельского хозяйства России под руководством Дмитрия Патрушева обнародовало планы по безвозмездным поставкам российского зерна в Африку на предстоящий период.
"У нас есть намерения предоставить африканским странам бесплатные зерновые ассигнования. В настоящее время мы ведем переговоры с шестью странами, изучая перспективу поставок от 25 000 до 50 000 тонн в каждую. Эти договоренности тщательно разрабатываются, и я ожидаю, что фактические поставки произойдут в ближайшее время", — заявил Патрушев.
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