Танцевавшие под Сердючку девушки прославили песней Путина в качестве извинений

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Девушки, который затравили за танцы под Верку Сердючку, извинились на камеру и спели песню про Владимира Путина.

Фото: cont.ws

Три девушки-аниматора устроили танцы на пляже в Алуште под Верку Сердючку. За такой "необдуманный поступок" девушкам пришлось извиняться на видео.

Любительницы танцев заверили, что поддерживают Россию и лично Владимира Путина.

В качестве подтверждения своих слов они записали видео, на котором исполняют песню "Владимир Путин — молодец".

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва поддержала Андрея Данилко во время проведения Евровидения-2007.

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