Девушки, который затравили за танцы под Верку Сердючку, извинились на камеру и спели песню про Владимира Путина.
Три девушки-аниматора устроили танцы на пляже в Алуште под Верку Сердючку. За такой "необдуманный поступок" девушкам пришлось извиняться на видео.
Любительницы танцев заверили, что поддерживают Россию и лично Владимира Путина.
В качестве подтверждения своих слов они записали видео, на котором исполняют песню "Владимир Путин — молодец".
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва поддержала Андрея Данилко во время проведения Евровидения-2007.
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