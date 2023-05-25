Алла Пугачёва поддержала Андрея Данилко в период Евровидения 2007: "Она была справедливая"

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Популярный украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о поддержке со стороны народной артистки Советского Союза Аллы Пугачёвой в сложный для него период.

Фото: blitz.plus

Андрей Данилко рассказал, что Алла Борисовна очень поддержала его в период Евровидение 2007. Напомним, в тот год Верка Сердючка представляла на конкурсе Украину с песней "Dancing Lasha Tumbai". Во время исполнения композиции не все с первого раза расслышали, какие именно слова поёт артист. В частности, некоторым показалось — "Russia Goodbye".

После выступления Сердючки российские СМИ начали жёстко критиковать его за это, однако Алла Пугачёва встала на защиту украинского певца, сообщает vinegret.cz.

"Она всегда такая была. Она была справедливая даже в те моменты, когда меня информационно убивали в России. Я её об этом не просил, она сама отстаивала эту позицию", — рассказал Данилко.

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Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai