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Психологи попытались объяснить проблемы закоренелых холостяков

2:41
Общество

В современном обществе многие мужчины нервничают, когда речь идет о вступлении в отношения и создании семьи. В большинстве случаев это обдуманный выбор, однако не стоит исключать, что холостяцкая жизнь может быть следствием психологических проблем.

Психологи попытались объяснить проблемы закоренелых холостяков
Фото: pixabay.com

Существует три сигнала, которые могут указывать на то, что у мужчины могут быть психологические проблемы.

Отсутствие долгосрочных отношений

Если мужчина испытывает сложности в поддержании здоровых и долгосрочных отношений и его партнерские связи постоянно заканчиваются одним и тем же сценарием независимо от партнера, это может свидетельствовать о наличии коммуникативных проблем.

Экстремальная социальная изоляция

Если холостяк сознательно избегает любых социальных событий и предпочитает проводить время в одиночестве, это может быть признаком патологического состояния.

Проблемы в интимной сфере

Если мужчина не только избегает отношений, но и не проявляет интерес к физическим связям, это может указывать на наличие страха перед близостью.

Специалист по психологии Евгений Идзиковский утверждает, что несостояние в отношениях является нормой и для мужчин, и для женщин. Однако существуют ситуации, когда это не является нормой.

  • Когда человек испытывает негативные эмоции и раздражение к представителям противоположного пола.
  • Когда человек уверен, что в его будущем не предвидится отношений и он не верит в возможность их появления.
  • Когда одиночество сопровождается зависимостями, не связанными только с вещественными аспектами, например, с трудоголизмом.

Чувство одиночества часто становится причиной обращения к психологам. У многих людей отсутствие друзей и близкого человека ассоциируется с депрессией и страхом. Однако специалисты в области психологии воспринимают это состояние по-другому.

Психолог Михаил Лабковский утверждает, что способность наслаждаться одиночеством является признаком зрелой личности. Если человек может находить удовольствие в проведении времени с самим собой, то он способен на:

  • саморефлексию и разграничение собственных мыслей и мнений от внешних влияний;
  • поиск новых аспектов в себе и окружающих людях;
  • реализацию своего потенциала.

Нередко люди, которые на первый взгляд кажутся общительными и жизнерадостными, на самом деле скрывают страх одиночества. Психологи отмечают, что этот страх может иметь разные корни, такие как внутренние конфликты или низкое самоуважение.

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МУЖЧИНА после 40 лет. НИ ЖЕНЫ, НИ ДЕТЕЙ | НЕУДАЧНИК или СЧАСТЛИВЧИК?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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