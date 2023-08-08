Гроссмейстер Карякин поддержал решение экс-футболиста Соломатина отправиться на СВО

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Решение бывшего защитника сборной России и чемпиона страны по футболу в составе ЦСКА Андрея Соломатина отправиться добровольцем на спецоперацию горячо поддержал гроссмейстер Сергей Карякин.

Фото: Youtube

По словам шахматиста, поступок футболиста может стать стимулом для всего российского спортивного сообщества "прекратить "дзюбить" и начать помогать".

"Очевидно, что люди ориентируются на известных людей из мира спорта. Для сомневающихся это послужит аргументом", — подчеркнул Корякин в интервью РИА Новости.

В пример он привёл футбольные фанатские сообщества, представители которых не только поставляют в пострадавшие регионы гуманитарную помощь и оказывают поддержку бойцам на передовой, но и сами берут в руки оружие.

Ранее российский военкор рассказал, что командование ВСУ начало сотрудничать с руководством российских подразделений под Артёмовском, чтобы сохранить свои жизни.

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