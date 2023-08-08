Офицеры украинских подразделений под Артёмовском вынуждены сотрудничать с командованием ВС России, так как осознают всю безнадёжность своего положения.
Об этом заявил российский военный корреспондент Андрей Руденко.
"В последнее время наши военные заранее знают о всех планах врага, так как многие в командовании ВСУ понимают, что ситуация у них катастрофическая и сотрудничество — единственный шанс не попасть под военный трибунал", — написал репортёр в своём Telegram-канале.
Именно этим, добавил журналист, объясняется огромное количество сожжённой на маршах бронетехники неприятеля.
Ранее представитель Запорожской области рассказал, что в регионе за утро 8 августа были уничтожены три группы украинских диверсантов.
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