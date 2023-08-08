Военкор Руденко: командиры ВСУ сотрудничают с руководством ВС России под Артёмовском

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Офицеры украинских подразделений под Артёмовском вынуждены сотрудничать с командованием ВС России, так как осознают всю безнадёжность своего положения.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Об этом заявил российский военный корреспондент Андрей Руденко.

"В последнее время наши военные заранее знают о всех планах врага, так как многие в командовании ВСУ понимают, что ситуация у них катастрофическая и сотрудничество — единственный шанс не попасть под военный трибунал", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Именно этим, добавил журналист, объясняется огромное количество сожжённой на маршах бронетехники неприятеля.

Ранее представитель Запорожской области рассказал, что в регионе за утро 8 августа были уничтожены три группы украинских диверсантов.