На детской площадке города Краснодара произошла перепалка между двумя женщинами из-за спецоперации на Украине.

Участницы группы "Бумеранг добра" занимались плетением маскировочных сетей во дворе дома для своих родных, которые отправились в зону боевых действий. Однако одна из местных жительниц потребовала от них прекратить "публичную пропаганду".

"Тут матери стоят, плетут сети своим сыновьям. Вы сидите на лавочке спокойно, и дети ваши спят спокойно только потому, что кто-там сидит в окопе: мой муж, её сын, её брат", — говорит женщина на видео.

"Я своих детей и своего мужа не продала туда", — заявила дама.