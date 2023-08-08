На детской площадке города Краснодара произошла перепалка между двумя женщинами из-за спецоперации на Украине.
Участницы группы "Бумеранг добра" занимались плетением маскировочных сетей во дворе дома для своих родных, которые отправились в зону боевых действий. Однако одна из местных жительниц потребовала от них прекратить "публичную пропаганду".
"Тут матери стоят, плетут сети своим сыновьям. Вы сидите на лавочке спокойно, и дети ваши спят спокойно только потому, что кто-там сидит в окопе: мой муж, её сын, её брат", — говорит женщина на видео.
"Я своих детей и своего мужа не продала туда", — заявила дама.
Женщины пообещали написать на соседку заявление, которое та назвала "доносом".
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