Медведев: Россия решит все задачи спецоперации и добьётся мира на своих условиях

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Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал и дала жёсткий отпор противнику. За спиной Михаила Саакашвили стояли страны коллективного Запада, которые уже тогда пытались раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото: ya.ru

"Наши Вооружённые силы за пять дней быстро и жёстко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", — напомнил он в своём Telegram-канале.

Вашингтону не хватило опыта, поэтому сейчас он снова решил развязать конфликт против Москвы чужими руками. Против России практически в открытую воюет весь блок НАТО, заявил Медведев.

"У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях", — заключил политик.