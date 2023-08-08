Россиянин получил срок за самопальное оружие: учил собаку стрелять

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который занимался незаконным изготовлением и хранением оружия. На суде сибиряк заявил, что делал это для того, чтобы научить свою охотничью собаку стрелять.

Фото: https://pethelpful.com/

Так, с 2020 по 2022 год подсудимый покупал оружие "по частям" и изготавливал из деталей различные винтовки и пистолеты.

"Кировским районным судом г. Новосибирска вынесен приговор в отношении ранее несудимого, 55-летнего местного жителя", — сообщили в прокуратуре области.

Мужчину приговорили к 6,5 лет лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением оружия сроком на три года.

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