Полиция Приморского края расследует жестокое обращение с собакой

Полиция Приморского края обратила внимание на публикации о вопиющем случае с собакой в Хасанском районе Приморского края.

Фото: https://www.ilmiocaneleggenda.it/

Нерадивого владельца проверяют стражи порядка. Об этом сообщает vostokmedia.com.

"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с собакой в Хасанском районе Приморья", — гласит сообщение ведомства.

В полиции добавили, что вскоре установят все обстоятельства происшествия — после чего примут решение, соответствующее закону.

Сообщалось, что хозяин привязал несчастное животное к грузовику и поехал. У собаки остались очень сильные и серьезные ссадины — об асфальт содрало кожу. Зверства пресекли местные жители — они увидели эту картину в деревне Занадворовка. Животное удалось отобрать и привезти в ветеринарную клинику. Ветеринары надеются, что собака выживет и делают все возможное для её скорейшего выздоровления.

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