СКР просит арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть ребенка в Москве

Следствие подает ходатайство о задержании мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на ребенка, в результате чего тот погиб, на севере Москвы. Эту информацию озвучили представители пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"В скором времени следствие подаст запрос к Головинскому районному суду о принятии мер по обеспечению присутствия подозреваемого в следственных действиях путем заключения его под стражу", — говорится в официальном сообщении.

Согласно данным следствия, вечером 6 августа нетрезвый водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на семилетнего мальчика на Кронштадском бульваре в Москве. Мальчик скончался от полученных травм в карете скорой помощи, а виновник ДТП скрылся с места аварии.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что подозреваемый был задержан и ему было предъявлено обвинение в совершении тяжкого правонарушения по статье 264 (часть 4) — нарушение правил дорожного движения, повлекшее неосторожное причинение смерти. "Во время допроса подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное", — добавили в пресс-службе.

В текущий момент готовятся необходимые документы для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы по поводу состояния водителя, также планируется назначение автотехнической экспертизы.

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