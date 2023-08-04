Министр здравоохранения Самарской области опроверг новость о своём аресте

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян выступил с опровержением информации о своём аресте. В официальном заявлении пресс-службы правительства уточняется, что он находится на своем рабочем месте и активно исполняет свои обязанности в обычном режиме.

Фото: tolyatty. ru/text/health/2021/06/16/69972602/

День в полицейском участке

3 августа Армен Беньян был вызван в Ленинский районный отдел полиции для допроса в связи с поступившим в правоохранительные органы заявлением. После окончания допроса он вернулся к исполнению своих обязанностей, так как его отпуск подошел к концу. Министр подтвердил, что в настоящее время он находится на своем рабочем месте и занимается своими обязанностями.

Нормальная работа правительства

Армен Беньян заверил, что министерство здравоохранения работает в нормальном режиме, все обычные мероприятия продолжаются в соответствии с планом. В ведомстве активно проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия по усилению контроля за реализацией различных аспектов национального проекта "Здравоохранение" и программы "Модернизация первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации". Кроме того, активно решаются и другие задачи, входящие в компетенцию министерства.

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