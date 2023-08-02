Жительница Тюмени пожаловалась журналистам на то, что доктор поликлиники №8 не прибыл домой к её заболевшему 12-летнему сыну.
По словам женщины, она в течение трёх дней пыталась лечить ребёнка самостоятельно, но безуспешно. Тюменка обратилась за помощью к медикам, когда поняла, что улучшений нет. Температура тела у мальчика была в тот момент 37,9.
"Оператор сказала, чтобы шли сами, мол, температуры нет, на что я возразила", — заявила мать.
Позднее женщина вновь позвонила, и другой оператор тоже ответила ей отказом. Сотрудница медицинского учреждения акцентировала внимание на объявлениях, размещённых во всех поликлиниках города: в случае насморка нужно оставаться дома и вызывать врачей.
Пресс-служба департамента регионального Минздрава записала ФИО жительницы Тюмени с целью разобраться в сложившейся ситуации, сообщает Megatyumen. ru.
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