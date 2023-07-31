Учёная из Перми нашла аналоги сыворотки правды и зелья красоты из "Гарри Поттера" в реальном мире

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха и кандидат химических наук Ольга Бахирева рассказала про существующие в реальности зелья из магической вселенной "Гарри Поттера".

Фото: rospotrebnadzor.ru

Эксперт объяснила, что то, что Джоан Роулинг в своей книге назвала "жидкой удачей", на самом деле является антидепрессантами.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали препарат из борщевика для лечения рака.



Аналогом "сыворотки правды" является, по словам доцента, анестетическое вещество тиопентал натрия, которое замедлет мыслительный процесс.



Приворотным зельем, по мнению учёной, выступает шпанская мушка, которая помогает повышать либидо.



Бахирева в беседе с properm.ru назвала "зельем красоты" таблетки, которые содержат коллаген, гиалуроновую кислоту и аминокислоты.

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