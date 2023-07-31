Доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха и кандидат химических наук Ольга Бахирева рассказала про существующие в реальности зелья из магической вселенной "Гарри Поттера".
Эксперт объяснила, что то, что Джоан Роулинг в своей книге назвала "жидкой удачей", на самом деле является антидепрессантами.
Ранее сообщалось, что российские учёные создали препарат из борщевика для лечения рака.
Аналогом "сыворотки правды" является, по словам доцента, анестетическое вещество тиопентал натрия, которое замедлет мыслительный процесс.
Приворотным зельем, по мнению учёной, выступает шпанская мушка, которая помогает повышать либидо.
Бахирева в беседе с properm.ru назвала "зельем красоты" таблетки, которые содержат коллаген, гиалуроновую кислоту и аминокислоты.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.