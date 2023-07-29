Жительница Екатеринбурга появилась в купальнике напротив храма

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Вечером, 28 июля, в Екатеринбурге молодая девушка решила провести фотосессию в купальнике напротив храма "Большой Златоуст", что вызвало возмущение у прохожих. Она привезла надувной бассейн и наполнила его водой из пятилитровых бутылок, сообщает e1.ru.

Фото: e1.ru

Несмотря замечания окружающих, девушка не прекратила съёмку. Свои действия она объяснила отсутствием мест на пляже.

В Екатеринбурге такие откровенные фотосессии на улицах стали появляться часто. В прошлом году одна девушка была замечена в розовых трусах и топике перед УрФУ, вызвав возмущение среди местных жителей. Неделю назад две молодые женщины также привлекли внимание, катаясь на мотоциклах по городу в нижнем белье.

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