Сильнейший ливень в Москве побил рекорд 19-го века

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве прошел небывалый ливень: за несколько часов в городе выпало 46 мм осадков. По данным метеорологов, это самое большое количество осадков для 26 июля с 1894 года. Комплекс городского хозяйства Москвы поделился этой информацией через свой канал в Telegram.

Фото: https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2020/06/01/ad5e65787254423796dda1a872e36bbe.jpg

Сильный дождь обрушился на Москву

Наибольшее количество осадков во время ливня выпало в Можайском районе Западного административного округа. Несмотря на заверения городских властей, что большая часть воды была направлена в ливневые канализации, сильный ливень вызвал хаос на московских улицах.

Еще больше дождей и сильный ветер

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни дожди, скорее всего, продолжатся, что еще больше осложнит ситуацию в городе. В дополнение к непрекращающимся осадкам ожидаются сильные порывы ветра, что еще больше осложнит ситуацию для жителей и экстренных служб.

Затопленные улицы и застрявшие автомобили

Проливной дождь привел к сильным наводнениям в различных районах Москвы. Несколько улиц оказались затопленными под внезапно нахлынувшей водой, что превратило поездки на работу в кошмарное испытание. Многочисленные пассажирские автомобили заглохли и остались на мели, их двигатели не справились с паводками. Степень повреждения пострадавших автомобилей пока не определена, что еще больше усиливает беспокойство жителей города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Москва наводнение тропический ливень с грозой