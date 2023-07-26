На митинге против группы Rammstein собралось около 500 человек

Около 500 человек собрались у венского стадиона "Эрнст Хаппель", чтобы выразить протест против концерта немецкой группы Rammstein на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна и клавишника Кристиана Лоренца. Демонстрация проходила рядом со стадионом, участники держали плакаты "Уберите преступников со сцены", "Верьте жертвам" и "Вы еще можете вернуть билет". За ходом мероприятия следит полиция. В настоящее время около 17 500 человек подписали петицию с требованием отменить концерты группы.

Фото: Вадим Савицкий

Проявление солидарности с жертвами

Основная цель демонстрации — проявить солидарность с пострадавшими и продемонстрировать их непоколебимую поддержку. Несмотря на то, что концерты не были отменены, организаторы акции протеста, в том числе Филин Дресслер, подчеркнули важность выступления против подобных обвинений.

Позиция венского общества и законодателей

Выступление группы Rammstein в Вене запланировано на 26 и 27 июля, все билеты уже проданы, а аудитория составит около 110 000 человек. По данным онлайн-опроса, проведенного газетой Standard, около 81% респондентов планируют посетить концерт, несмотря на обвинения. При этом 7% заявили, что пропустят мероприятие, а 8% выразили заинтересованность в продаже билетов. С призывами отменить венские концерты ранее выступили члены "Партии зеленых" — младшего партнера нынешней правящей коалиции.

Депутаты требуют тщательного расследования

Депутат австрийского парламента Мери Десоски и депутат земельного парламента Вены Виктория Шпильманн требуют не полного запрета, а отмены концертов до проведения тщательного расследования серьезных обвинений в адрес нескольких участников группы. Несмотря на презумпцию невиновности, они утверждают, что лица, потенциально представляющие угрозу для окружающих, не должны допускаться на сцену.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

СКАНДАЛ ВОКРУГ RAMMSTEIN I ОТМЕНА ТИЛЛЯ ЛИНДЕМАННА