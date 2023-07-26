Прокуратура Ватикана требует для кардинала 7 лет тюрьмы и конфискацию $460 млн у 10 человек

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В среду прокурор Ватикана подал запрос в суд с требованием осудить 10 человек, включая кардинала, по обвинению в серии финансовых преступлений. Прокурор предложил приговорить их к тюремному заключению на срок от трех до 13 лет и провести конфискацию активов на сумму около 415 миллионов евро (460 миллионов долларов США) для возмещения ущерба, понесенного Святому Престолу из-за плохих инвестиций и финансовых потерь за последние десять лет.

Фото: Вадим Савицкий

Прокурор Алессандро Дидди завершил шесть дней агрессивных заключительных прений и представил свои просьбы о вердикте и приговоре. После летней паузы защита и гражданские стороны представят свои заключительные аргументы. Судья Джузеппе Пиньятоне ожидается примет решение до конца года.

Дидди объяснил свои существенные просьбы о тюремном заключении, штрафах и конфискации активов тем, что назвал их "многочисленными преступлениями против наследия Святого Престола". Он оценил общие убытки от 139 до 189 миллионов евро (от 154 до 210 миллионов долларов).

Судебный процесс начался с расследования инвестиций Ватикана в роскошную лондонскую недвижимость на сумму 350 миллионов евро (385 миллионов долларов). Затем к делу присоединились две другие связанные с ними фигуры, включая кардинала Анджело Беччиу. Один из аспектов обвинений касался пожертвования около 125 000 евро (138 000 долларов) средств Ватикана благотворительной организации, управляемой его братом, и использование около 575 000 евро (635 000 долларов) из фондов Ватикана для освобождения монахини, взятой в заложники боевиками в Мали.

Дидди просил суд осудить Бекчу, приговорить его к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, оштрафовать на 10 329 евро (11 438 долларов) и конфисковать 14 миллионов евро (15,5 миллиона долларов). Он также обвинил Бекчу в "стратегии атак" на прокуратуру.

Бекчу всегда отрицал обвинения и настаивал на своей невиновности. Он регулярно делал заявления для прессы и активно участвовал в судебном процессе.

Требование о конфискации активов не было основано на известных активах ответчиков, а на количественной оценке ущерба, нанесенного Святому Престолу. Окончательное решение суда ожидается в ближайшее время.