Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Корректировщики сотрясения мозга впервые побывали на чемпионате мира среди женщин
Экс-ведущая "Дома-2" Ксения Бородина отреагировала на новости о наличии у нее долгов перед налоговой
Суд может возобновить иски о сексуальных домогательствах Майкла Джексона
Под Казанским Кремлём появилась новая надпись
В Сингапуре впервые за 19 лет повесят женщину. За 30 грамм героина
Первые российские ракеты вошли в воздушное пространство Украины
Блогер Алексей Столяров побывал в самой бедной стране мира
Крупные автопроизводители объединяются для создания сети зарядки электромобилей
Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке

Прокуратура Ватикана требует для кардинала 7 лет тюрьмы и конфискацию $460 млн у 10 человек

2:49
Общество

В среду прокурор Ватикана подал запрос в суд с требованием осудить 10 человек, включая кардинала, по обвинению в серии финансовых преступлений. Прокурор предложил приговорить их к тюремному заключению на срок от трех до 13 лет и провести конфискацию активов на сумму около 415 миллионов евро (460 миллионов долларов США) для возмещения ущерба, понесенного Святому Престолу из-за плохих инвестиций и финансовых потерь за последние десять лет.

Прокуратура Ватикана требует для кардинала 7 лет тюрьмы и конфискацию 0 млн у 10 человек
Фото: Вадим Савицкий

Прокурор Алессандро Дидди завершил шесть дней агрессивных заключительных прений и представил свои просьбы о вердикте и приговоре. После летней паузы защита и гражданские стороны представят свои заключительные аргументы. Судья Джузеппе Пиньятоне ожидается примет решение до конца года.

Дидди объяснил свои существенные просьбы о тюремном заключении, штрафах и конфискации активов тем, что назвал их "многочисленными преступлениями против наследия Святого Престола". Он оценил общие убытки от 139 до 189 миллионов евро (от 154 до 210 миллионов долларов).

Судебный процесс начался с расследования инвестиций Ватикана в роскошную лондонскую недвижимость на сумму 350 миллионов евро (385 миллионов долларов). Затем к делу присоединились две другие связанные с ними фигуры, включая кардинала Анджело Беччиу. Один из аспектов обвинений касался пожертвования около 125 000 евро (138 000 долларов) средств Ватикана благотворительной организации, управляемой его братом, и использование около 575 000 евро (635 000 долларов) из фондов Ватикана для освобождения монахини, взятой в заложники боевиками в Мали.

Дидди просил суд осудить Бекчу, приговорить его к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, оштрафовать на 10 329 евро (11 438 долларов) и конфисковать 14 миллионов евро (15,5 миллиона долларов). Он также обвинил Бекчу в "стратегии атак" на прокуратуру.

Бекчу всегда отрицал обвинения и настаивал на своей невиновности. Он регулярно делал заявления для прессы и активно участвовал в судебном процессе.

Требование о конфискации активов не было основано на известных активах ответчиков, а на количественной оценке ущерба, нанесенного Святому Престолу. Окончательное решение суда ожидается в ближайшее время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Последние материалы
"Царьград": единство общества является условием победы России в войне с внешними врагами
Очевидцы публикуют видео падения башенного крана на Манхэттене
56-летняя актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения
Из-за жары на юге России появились смертельно опасные пауки
Дарья Сагалова переживает, что новая Светка Букина не понравится поклонникам
Культура отмены: Кевин Спейси полностью оправдан по делу о домогательствах
Актер Павел Прилучный отправился с семьей в долгожданный отпуск
Суд арестовал Бориса Кагарлицкого* на два месяца
Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, когда США смирятся с поражением на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников