Дума ограничивает иностранное участие в новостных агрегаторах

2:45 Your browser does not support the audio element. Общество

На пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении был принят законопроект, согласно которому контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам. Новые нормы также запрещают регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных сервисов электронной почты. Этот законопроект об ограничении доли иностранного владения в новостных агрегаторах РФ был внесен в Государственную Думу и принят в первом чтении еще в 2018 году.

Поправки вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Согласно документу, владельцами агрегатора не могут быть иностранные государства, международные организации, иностранные юридические лица или российские юридические лица с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства. Этим лицам также запрещается владение, управление или контроль более чем над 20% акций в уставном капитале владельца новостного агрегатора.

Законопроект во втором чтении также вводит запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.

Как пояснил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, нововведение затронет не все российские сайты, "а только те, где есть регистрация и аутентификация пользователя".

Согласно документу, такую регистрацию можно будет пройти через номер телефона, портал госуслуг, Единую биометрическую систему, электронную почту, зарегистрированную в сервисах РФ, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

"В список не входят аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например, Google или Apple ID", — пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале.

В документе также сказано, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Как уточнил ранее заместитель главы комитета по информационной политике Антон Горелкин, новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, не запрещая при этом пользоваться VPN-сервисами. Законопроект также обязывает государственные органы при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний.

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