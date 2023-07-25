Объём займов и кредитов россиян вырос на 600 млрд рублей за месяц

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

По состоянию на начало июня текущего года резко возросла общая сумма задолженности граждан России перед кредитно-финансовыми учреждениями.

Фото: Fotodom.ru/ Fotoimedia RM

За минувший месяц объём финансовых займов и кредитов наших соотечественников вырос на 600 миллиардов рублей, достигнув отметки в 30,8 триллиона. В годовом выражении задолженность повысилась на 16 процентов. Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на официальные данные Центробанка РФ.

Национальный финансовый регулятор проинформировал о том, что наивысшую долговую нагрузку среди россиян зафиксировали в следующих субъектах РФ: Тыва, Калмыкия, Ленинградская область, Удмуртия и Подмосковье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.