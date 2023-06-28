В России призвали не выдавать крупные кредиты гражданам старше 45 лет

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Юрист Виктор Иванов призвал усилить контроль над выдачей кредитов, чтобы бороться с мошенниками. Как напомнил специалист, оформить подобные документы и получить деньги можно даже через SMS-сообщения.

"Для людей старше 45 лет нужно делать оформление кредита только "очным" или ограничивать сумму — выдавать до 100 000 рублей", — отметил эксперт, слова которого приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Такую сумму гражданин способен выплатить за год, если передаст средства злоумышленникам, пояснил юрист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.