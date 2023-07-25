Энтомолог Колесников рассказал про жёлтых пауков, которые могут поселиться в квартире: кусают и недолго живут

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Когда в квартире внезапно появляется необычный гость, это может вызвать некоторую тревогу. Так случилось с одним из жителей Красноярска, когда он обнаружил у себя дома странного жёлтого паука.

Фото: mirfauni.com

Биолог-энтомолог Яков Колесников поделился своими знаниями о необычном госте. По его словам, этот паук принадлежит к виду цветочных пауков. Особенностью таких насекомых является их жёлтый окрас, который помогает им маскироваться на различных жёлтых цветах. Там, где располагаются эти пауки, они ловят насекомых, прилетающих за пыльцой.

По словам эксперта, укусить человека или домашнее животное цветочные пауки могут, но они предпочитают убегать от тех, кто крупнее их. В случае укуса возможно небольшое покраснение и кратковременный зуд. Важно заметить, что в квартирах насекомые этого вида не могут выжить из-за отсутствия доступной пищи.

Колесников подчеркнул в беседе с prmira.ru полезность этих пауков, особенно для огородников. Оказывается, цветочные пауки способны охотиться на садовых вредителей. Таким образом, этот необычный жёлтый паук может стать союзником в борьбе с вредителями садовых растений.

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